Rinden homenaje a Iniesta y Torres en sus despedidas

Los aficionados del Camp Nou aprovecharon los prolegómenos del partido liguero contra la Real Sociedad para homenajear con un inmenso mosaico que ocupó las gradas del estadio a Andrés Iniesta, que este domingo disputó su último encuentro con la zamarra del Barcelona,

Todos los asistentes que llenaban las butacas del estadio mostraron las cartulinas que, unidas, formaron el mensaje "infinit Iniesta" ("infinito Iniesta") sobre un fondo azulgrana en uno de los laterales, un ocho invertido en los dos goles y los colores de la bandera catalana en la zona de tribuna.

El club instaló también un ocho invertido en la explanada del Camp Nou y, de fondo, una imagen de la celebración del gol que el jugador manchego anotó en el año 2009 en Stamford Bridge ante el Chelsea, con el que el equipo entrenado por Pep Guardiola selló el pase a la final de la Liga de Campeones.

Antes del encuentro, muchos aficionados se concentraron en esa zona para fotografiarse en ese espacio para despedirse a su manera de uno de los protagonistas de la tarde junto al jugador de la Real Sociedad Xabi Prieto, que este domingo también jugaba su último partido.

👏 Last game for these one club legends.

@xabiprieto10 & @andresiniesta8

🔵🔴 @fcbarcelona

⚪️🔵 @realsociedad

Thanks! ¡Gracias! Eskerrik asko! pic.twitter.com/d6UHma5WOX