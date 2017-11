Andrea Pirlo se despide del futbol

Ciudad de México

Tras 20 años de trayectoria, Andrea Pirlo disputó el domingo su último partido con el New York City de la MLS y dijo adiós al futbol.

Aunque el duelo fue a favor de los neoyorquinos por 2-0 sobre el Columbus Crew, no fue suficiente y fueron eliminados de los playoffs de la MLS, pues en el partido de ida los de La Pandilla aventajaron 4-1.

En octubre, el futbolista italiano había anunciado que su retiró del futbol sería al terminar su contrato con el New York City ya que sus problemas físicos le molestaban cada vez más a la hora de jugar y entrenar.

Pirlo inició su carrera futbolística en Brescia Calcio, su país natal y después pasó por clubes como el Inter de Milán, Milán y Juventus. En 2015 el italiano decidió partir a la MLS.

Con la selección italiana ganó la Copa del Mundo en el Mundial de Alemania 2006.

La Juventus, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida para Prilo: "Ayer Andrea Pirlo jugó el último partido de una fantástica carrera. Ha sido un honor compartir una parte del camino juntos. Gracias, Maestro".

Ayer Andrea Pirlo jugó el último partido de una fantástica carrera. Ha sido un honor compartir una parte del camino juntos. Gracias, Maestro pic.twitter.com/XvuUOHrpHQ — JuventusFC (@juventusfces) 6 de noviembre de 2017

El arquero italiano Gialuigi Buffon, no se quedó atrás y dedicó unas emotivas palabras para su ex compañero de equipo y de selección: "Los que jugaron con Andrea ha entendido el significado de la palabra "solamente". Muestra que alternó clase, elegancia y humildad".

Chi ha giocato con Andrea ha compreso il significato della parola “unico”. Campione che ha alternato classe, eleganza e umiltà #Pirlopic.twitter.com/PXNRbISuk0 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 6 de noviembre de 2017

Por su parte, el portero español Iker Casillas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida para Andrea Pirlo.

Más de 20 años dando clases de fútbol! Hoy, para los que nos apasiona este deporte, es un día triste! DON PIRLO! Suerte @Pirlo_official 🔝 pic.twitter.com/Dt0UyF6nB9

— Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 de noviembre de 2017

Andrea Pirlo publicó una carta de despedida agradeciendo a los clubes con los que había jugado y qa los compañeros que tuvo.

"Mi aventura con el New York se termina, pero también mi recorrido como jugador profesional, agradezco a cada club por el que he tenido el honor de jugar y cada compañero con el que he estado contento de jugar", escribió.