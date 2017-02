El futbol está "amariconado"

MADRID, España

Alfonso Cabeza, ex presidente del Atlético de Madrid, cargó fuerte en contra del futbol actual, epalabras para Onda Cero, en 'El Transistor'.

"Sólo hay que ver el fútbol ahora, está amariconado. Me aburre el fútbol. Es un espectáculo amariconado. A los árbitros sólo les falta salir con un cancán, de amarillo, de azul, de fucsia... el baloncito ese que sacan, los niños -qué coño pintan los niños-, todos se saludan, se besan, se abrazan... El fútbol es de hombres. Si pasa el balón no pasa el jugador y de vez en cuando hay que darle un mamporro al árbitro porque son subnormales... Veo poco, me aburro como una ostra. Pasecito para aquí, pasecito para allá",

Además, expresó que el actual futbol del equipo colchonero, bajo el mando de Diego Simeone, "a mí no me gusta".