Alexis Sánchez es nuevo jugador del Manchester United

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Manchester United oficializó la llegada de Alexis Sánchez al club, luego de que el jugador andino militara desde el 2014 con el Arsenal.

