Alex Morgan deja al Lyon

La estrella estadounidense Alex Morgan anunció que ha llegado a un acuerdo "para poner fin" a su contrato con el Lyon para continuar en el Orlando Pride, anunció este domingo en la web del club de Florida.

"Desde un punto de vista futbolístico, he cumplido los objetivos que me había fijado cuando fui al Lyon. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber jugado en el Lyon y siempre estaré agradecida por esa oportunidad", declaró Morgan, citada en el comunicado.

With playoffs approaching, Alex Morgan announces return in 2018. #Boss Read | https://t.co/OGjzne2KnV pic.twitter.com/qv2pmu64FY

"Llegué a un acuerdo con el Lyon para poner fin a mi contrato y continuar en el Orlando Pride para progresar", añadió la atacante de 27 años, que publicó una foto suya en su cuenta de Twitter con una camiseta blanca en la que se puede leer "Merci" (Gracias, en francés).

Merci pour tout @OL. A big thank you to my teammates, coaches, the club, and OL fans.https://t.co/DuTXJhd5cApic.twitter.com/yYztEiqllF