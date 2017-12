Jugadores de Alemania recibirán jugoso bono si ganan el Mundial

Múnich, Alemania

Los jugadores de la selección alemana de fútbol recibirán cada uno una prima de 350 mil euros si ganan el Mundial de Rusia 2018 y mantienen el título conseguido en Brasil, según informó hoy la Federación.



En un comunicado, la Federación explicó que ha llegado a un acuerdo con los jugadores de la selección nacional para fijar las primas de acuerdo con el rendimiento del equipo, en línea con lo que ya se hizo en Brasil en 2014 y en las Eurocopas de Francia (2016) y Polonia y Ucrania (2012).



En las primeras rondas y en los octavos de final no habrá primas, pero si el equipo nacional llega a cuartos, cada jugador recibirá 75.000 euros (88.000 dólares).



Alcanzar las semifinales será reconocido con una prima de 125.000 euros (146.000 dólares), por clasificarse en tercer lugar se pagará a cada futbolista 150.000 (176.000) y por jugar la final en Moscú el 15 de julio de 2018, 200.000 euros (235.000 dólares).



Si la selección alemana gana su quinto Mundial, los jugadores recibirán la prima máxima de 350.000 euros, que reconocerá, según la Federación, que han hecho historia en el fútbol alemán al mantener el título de campeones mundiales logrado en 2014, algo que solo han conseguido Italia (en 1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).



"Para nuestros jugadores es una gran motivación ser los primeros de la historia del fútbol alemán en convertirse en campeones mundiales por segunda vez consecutiva. Sería un título para la eternidad y ciertamente merece una prima especial", manifestó el presidente de la Federación, Reinhard Grindel.



Grindel aseguró no obstante que en el equipo se nota que los jugadores se mueven por el reto deportivo, no por el aspecto económico.



En este contexto el secretario general de la Federación, Friedrich Curtius, calificó de "justas, abiertas y en absoluto complicadas" las conversaciones mantenidas con el capitán Manuel Neuer y el resto del consejo de equipo.



El mánager de la selección, Oliver Bierhoff, mostró también su satisfacción al considerar que el acuerdo da la "necesaria tranquilidad y claridad" al equipo para concentrarse en su trabajo.