Aficionados del West Ham llaman a emergencias por malos resultados

El mal paso del West Ham provocó una denuncia a la policía de Inglaterra, ya que algunos aficionados de los 'Hammers' decidieron marcar al número de emergencias para reportar que "Hay 11 muertos en la cancha".

Después de una pequeña investigación sobre los diversos reportes que recibieron, la Policía de Essex escribió un mensaje en su Twitter por las diversas bromas. "Llamar al 999 porque @WestHamUtd ha perdido otra vez y no está seguro qué hacer, no es aceptable. Es un completo desperdicio de nuestro tiempo. #999foremergenciesonly"

Pese al cambio de entrenador, los 'Hammers' volvieron a perder el pasado fin de semana contra el Watford, situación que los coloca en el lugar 18 de la tabla y en puestos para descender.



Ringing 999 because @WestHamUtd have lost again and you aren't sure what to do is not acceptable! It is a complete waste of our time. #999foremergenciesonly