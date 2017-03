Afición del Nápoles se disculpa con Fabio Quagliarella

Ciudad de México

La afición del Nápoles se disculpó con Fabio Quagliarella, quien fuera ex jugador del equipo napolitano, pues lo acusaba de 'traidor' tras irse al club archienemigo, la Juventus.

Sin embargo, los seguidores no sabían que Quagliarella fue amenazado por un policía italiano, Raffaele Piccolo, pues lo acusaba de pedofilia y consumir drogas.

"Me amenazaron de muerte, me tacharon de pedófilo, lo que viví no se lo deseo a nadie", comentó el jugador de Sampdoria para la televisión italiana.

El Nápoles aprovechó el interés que tenía la Juve por fichar al jugador italiano, para así cerrar la contratación y hacer que Fabio se alejara del acoso que vivía a diario en su ciudad natal.

Tras darse a conocer los verdaderos motivos de su salida, los aficionados napolitanos desplegaron una manta el pasado fin de semana que decía: "en el infierno que has vivido, enorme dignidad. Nos volveremos a abrazar, Fabio. Hijo de esta ciudad".