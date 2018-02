Afición marroquí se burla de rival al grito de “Pachuca”

Aficionados del Raja Casablanca de Marruecos se burló de su rival el Wydad Casablanca y le recordó la derrota que tuvieron frente al Pachuca en el Mundial de Clubes.

Los seguidores de las 'Águilas verdes' no desaprovecharon el momento para mofarse del Wydad y al unísono corearon el nombre de "Pachuca", video que fue publicado en la cuenta de Twitter del Casablanca.

PACHUCA PACHUCA 😂😂😂😂



(Refers to the loss of WAC against the Mexican Pachuca in the first game of the Club WC) pic.twitter.com/OFzGP1IO7m