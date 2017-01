Reaparece Adebayo Akinfenwa en Copa de Inglaterra

Adebayo Akinfenwa, el futbolista 'más fuerte' del mundo reapareció y robó cámara durante la caída de su equipo, el Wycombe Wanderers, por 4-3 ante el Tottenham, en su visita al White Hart Lane durante la Copa de Inglaterra (FA Cup).

El inglés de 34 años de edad y cerca de 102 kilogramos de peso, en 68 minutos como titular (sustituido por Myles Weston), llamó la atención por su marcada masa muscular, en comparación con sus compañeros y rivales.

El Tottenham evitó el desastre en los instantes finales en los dieciseisavos de final. Los 'Spurs', terceros de la Premier League, perdían 3 a 2 al borde del descuento ante el cuadro de cuarta categoría (League Two), hasta que Dele Alli igualó en el 89'.

Los londinenses respiraron aliviados entonces pensando que forzaban la repetición del partido, pero el destino fue especialmente cruel con los jugadores del Wycombe: en el 97', el surcoreano Heung-Min Son puso el 4-3 para el Tottenham, que pasó de sentirse eliminado a clasificarse para los octavos de final, aunque con el susto metido en el cuerpo.

Heung-Min Son ya había logrado marcar el primero del Tottenham, después de que el Wycombe se adelantara 2 a 0 en la primera parte con un 'doblete' de Paul Hayes. El otro tanto del equipo del argentino Mauricio Pochettino lo firmó Vincent Janssen, poniendo entonces un 2-2 provisional.



This man and these players have done the whole town proud. Thank you for your support. What a ride. #TOTvWYCpic.twitter.com/K57zqQdJua