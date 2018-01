Abidal pone fin a polémicas tras reacciones sobre Messi

Ciudad de México

A través de Twitter, Eric Abidal, ex defensor del Barcelona y de la selección de Francia, aclaró las polémicas que se desataron tras la reacción de Lionel Messi cuando el francés envió un video de apoyo al cuadro catalán cuando éste luchaba contra el cáncer.

"Aclaración: Cuando envié el vídeo para animar al equipo, Lio Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Lio me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí", afirmó en Twitter el francés.

Dicha problemática se desató cuando en una entrevista, Abidal declaró que Messi le pidió que ya no mandara ese tipo de cosas, puesto que ponía muy mal al grupo al verlo en este estado, luego de que el argentino se conmoviera tanto con el material que el francés le mandó a sus ex compañeros del Barcelona.