Zlatan Ibrahimovic tuvo una oferta en la Liga MX

Los Ángeles

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, manifestó que tuvo una oferta de la Liga MX antes de llegar a la ciudad de Los Ángeles.

"No puedo decir de dónde, todo es confidencial. Tuve una oferta, pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", apuntó.

Asimismo, sólo tuvo palabras de agradecimiento hacía el entrenador portugués José Mourinho, con quien tuvo una relación en el Manchester United.

A pesar de salir del club que dirige el luso hace una semana, la relación entre ambos es cordial, ya que el mismo atacante declaró que no hubo ningún problema con 'Mou' a quien conoció previamente durante su etapa en Inter de Milán.

"Me dijo que el único problema que tenía conmigo era cuando tenía quedarme de descanso", explicó el ahora jugador de LA Galaxy en declaraciones a la cadena deportiva "ESPN".

Sobre su relación explicó que sus personalidades son muy parecidas, por lo que inmediatamente congenió con Mourinho, un entrenador del que detalló sabe motivar y sacar lo mejor de cada uno de sus pupilos.

"Me gusta Mourinho. Es 'The Special One'. Le gusta ganar. Allá donde fue, ganó. Me hizo sentirme cómodo. Me dio mucha responsabilidad. Lo vienen haciendo bien. Ojalá ganen la FA Cup", acotó Ibrahimovic.