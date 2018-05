Zidane descarta que Cristiano se pierda la Final de Champions

Ciudad de México

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que no "preocupa" la condición física de Cristiano Ronaldo después de recibir un golpe en el tobillo al anotar el primer gol de los blancos, en el 2-2 ante el Barcelona, por el que tuvo que ser sustituido en el descanso, de cara a la final de Liga de Campeones del próximo 26 de mayo en Kiev.

"No está bien. Creo que va a ser poco. Ha sido solo un movimiento. Mañana veremos con la resonancia qué hay que hacer. Él dijo que va a ser poco. No preocupa para la final, nosotros vamos a hacer todo para que llegue", explicó el francés en las declaraciones a Movistar Plus tras el Clásico liguero.

El técnico madridista felicitó al Barcelona por el título liguero, pero declaró que ganar en el Camp Nou y cortar la racha culé era "una motivación extra". "Nosotros en todos los partidos hacemos lo máximo para ganar. Había una motivación extra. Pero siempre en un partido queremos ganar", afirmó.

"Hicimos una muy buena primea parte y en la segunda nos precipitamos. Jugando 10 contra 11 había que tener un poco más de paciencia. Ha sido un buen partido. Los Barça - Madrid son partidos importantes. Hay que felicitarles por lo que han hecho", aseguró.

Por último, no quiso valorar la actuación arbitral. "Ha sido una actuación complicada. Yo no me voy a meter en este tema que es difícil. Ha habido un poco de todo hoy. Lo que yo diga no va a cambiar nada", finalizó.