Werevertumorro, el nuevo fichaje de Mediotiempo

Ciudad de México

No todo son números o análisis. Por ello, Mediotiempo concretó el fichaje de Werevertumorro, la estrella de paupérrimos números como futbolista profesional pero todo un "crack" en el mundo digital.

El popular bloguero, conocido entre los suyos como Gabriel Montiel, se integra con toda su creatividad, por lo que de inmediato acuñó la frase "vengo a aportar mi granito de arena".

Y aunque sabe que es un crack, con la humildad que lo caracteriza enfatizó "vengo como uno más del plantel". Con gran experiencia en YouTube y todavía una larga vida por delante para regalar regates y buen humor, el Werever se pondrá la camiseta número 10.

Estrella de parámetros internacionales, su biografía solo está disponible en inglés y, por ejemplo, Wikipedia destaca: "Montiel Gutiérrez began his career at 16 playing for Arcesvid's affiliate youth team Águilas de Teotihuacán".

Este martes se realizó una conferencia de prensa, donde Werevertumorro reconoció que la negociación fue complicada, pero con obstáculos que no fueron más grandes que su ilusión para incorporarse a Mediotiempo, donde realizará la sección denominada "La Talacha".