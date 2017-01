Matías Vuoso, nuevo jugador de Correcaminos

Ciudad de México

Este miércoles, la directiva de Correcaminos presentó oficialmente a Vicente Matías Vuoso como su nuevo refuerzo para este Clausura 2017.

El delantero argentino ya cuenta con una gran trayectoria en el balompié nacional, pues ha estado con equipos como Santos, América, Atlas, Chiapas y Cruz Azul.

Tras no ser adquirido por ningún club para el Apertura 2016, Vuoso regresó a su país para jugar con Talleres de Córdoba, donde solo estuvo un corto periodo; ahora, el 'Toro' estará vistiendo la playera del equipo de Tamaulipas, donde estará compartiendo vestidor con Lucas Ayala y el campeón mundialista Sub 17, Ever Guzmán.