Peláez llama "gato" a Higuera

Ciudad de México

Luego de que América cayera en penales ante Tigres, José Luis Higuera, CEO de Chivas, lanzó un tuit que se leía: “Hay que ir a cenar pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea”, lo que provocó la molestia de cientos de usuarios en redes sociales.

Al respecto, Ricardo Pelaéz se mostró molesto, llamó "gato" al directivo rojiblanco y aseguró que el América impodrá una queja.

"Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de Vergara... ¿cómo se llama?, 'Higareda'... poniendo estupideces; a través de la Liga nos vamos a quejar, hay que jugar limpio en todos sentidos. El señor no ha ganado a absolutamente nada, es un pelagatos, y no sirve para nada".

Además, a su llegada a la Ciudad de México, Peláez aseguró que presentarán una queja en la Femexfut, tras las agresiones sufridas en el palco del 'Volcán'.

"Lo que sucedió en el palco fue lamentable, ninguna persona de seguridad mas las que nosotros llevábamos, familiares, muchos niños, fue una cosa grave, pero a mí no me gusta hacer escándalos y menos en la prensa, hay que hacer las cosas por las vías que corresponden y la vía es Federación".