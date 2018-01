El VAR estará listo para la Liguilla Clausura 2018: Brizio

Ciudad de México

El Presidente de la Comisión de Árbitros Arturo Brizio, declaró que el VAR llegará a la Liga MX durante la Liguilla del Clausura 2018.

De acuerdo a una entrevista que dio para W Radios Brizio aseguró: “Estamos convocando para el curso del tema reglamentario. Tendremos todo febrero y marzo las pruebas de campo, la capacitación de los aspirantes del VAR que no sean árbitros y está anunciado prácticamente para la Liguilla. En la fecha 17 tenemos que tener listo todo nosotros"

Asimismo, el ex silbante mencionó que la videoasistencia no resolverá en un 100 por ciento las polémicas que existen en este juego ya que no todas las jugadas se pueden verificar por el VAR.

"La gente del futbol, del medio y el público en general, piensan que esto va a ser la panacea y no lo va a ser. Hay jugadas que, aún con el VAR, no se van a poder definir, hay jugadas que, aún con el VAR, no son siquiera sujetas a revisión. Es un reglamento específico el del VAR", finalizó el Presidente.