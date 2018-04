El VAR sí podría debutar en la liguilla del Clausura 2018

Ciudad de México

El VAR sí está contemplado para usarse en el futbol mexicano a partir de la próxima liguilla, así lo aseguró Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“El VAR sí va. Yo no sé de dónde sacaron la noticia (de que no). ¿Qué pasa? Que como dijimos desde el primer día, el VAR no depende de nosotros, depende del International Board”, señaló en entrevista telefónica con La Afición.

Para que el videoarbitraje pueda ser considerado en el futbol mexicano, Brizio señaló que la Comisión recibió un cuaderno para capacitarse en el uso del mismo, será el mismo International Board quien determine si se usará el VAR a partir de esta liguilla o más adelante, de acuerdo a qué tan preparados estén los árbitros.

"Nosotros ya cumplimos con los requerimientos. Si el Board dice: ‘sí va en la liguilla, sí va en la liguilla. Si dicen que no, o que nos capacitemos… ya no depende de nosotros, depende del International Board”, explicó. ”El trabajo está hecho para que arranquemos el 2 de mayo”.