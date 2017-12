Tuca espera que Rayados "siga con espinita clavada"

Monterrey

Ante la declaración del técnico Antonio Mohamed en el sentido de que Rayados de Monterrey tiene una espina clavada, el timonel de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo que espera su equipo gane la final del Torneo Apertura 2017 para que sigan igual.

“Respetamos al rival, pero no le tenemos miedo, sabemos tiene espinita clavada y ojalá sigan con ella, estamos mentalizados en esta final que estamos por jugar”, expresó.

En el pasado Clausura 2017, los felinos superaron a los Rayados en la ronda de cuartos de final y ahora el equipo de Mohamed buscará cobrar revancha en el presente certamen.

Esta será la primera ocasión que se dispute una final entre estos conjuntos en la historia del futbol mexicano y el partido de ida se llevará a cabo este jueves en el estadio Universitario.

Ricardo Ferretti dijo que sus jugadores están listos para soportar la presión que se pueda vivir en los cotejos contra Monterrey y que no deben paralizarse ante una situación así.

“Tienen que jugar, si hay presión están preparados para soportarla, si alguien no puede soportar este tipo de presión, no tiene nada qué hacer en el grupo, presión hay en todos lados y hay que saber liberarlas y no paralizarnos”, añadió.

El brasileño aseveró que sus pupilos tienen los pies en la tierra y que saben enfrentarán a un equipo complicado, pero dejó en claro tratarán de hacer su mejor encuentro para llevarse el campeonato.