Ronaldinho presenta trofeo de Champions League en CdMx

Ciudad de México

No ha sido una semana cualquiera en la Ciudad de México y aún no termina... Estos días ha permeado el ambiente pasional que cualquier partido de la Champions League despiertan y ha sido gracias a que el trofeo de tan distinguido certamen se encuentra en la capital nacional, en el famoso tour que realiza a lo largo del mundo. Y no solo eso, Ronaldinho, estrella del orbe futbolístico ha acompañado el recorrido de tan preciado cetro, presentado por Heineken.

Este viernes, el propio brasileño dio el banderazo a lo que será el fan fest de este fin de semana. Antes, el día estuvo permeado de permanente contacto con los aficionados. Dinho llevó el trofeo a la zona de Polanco, rebasadas las 18 horas, en un acto público en el que convivió con todos los presentes. Más tarde, asistió a un recinto privado, en Avenida Palmas, donde fue ovacionado desde su llegada. En un ambiente más relajado, el antiguo orquestador brasileño se sintió como en casa.

El plan sigue este mismo fin de semana. Rolandinho dará el banderazo de lo que será el Fan Fest, donde los presentes podrán, además de disfrutar de la presencia del brasileño, realizar diferentes actividades, desde el futbolito de mesa, hasta pequeñas canchas donde simularán las gestas más recordadas de la Champions League. Una especie de pequeño museo improvisado, con artículos valiosos como balones de finales y algunas camisetas de protagonistas de antaño también se podrá disfrutar.

Así, con el único interés de acercar a los aficionados mexicanos el ambiente que se vive y respira en la Champions League, Heineken ha desplegado todo un plan estructurado. Apenas a inicios de semana, para disfrutar del duelo entre Real Madrid y París Saint-Germain, se colocó una especie de carpa en el centro de la ciudad, con Alessandro Del Piero y Fernando Morientes como parte del mismo. Es el Trophy Tour, un evento de clase mundial.