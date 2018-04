Toronto vs América, en vivo, Concachampions (2-1): MINUTO A MINUTO

Después de la fecha FIFA, la Liga de Campeones de la Concacaf se reanuda con el primero de los juegos de ida en las semifinales del torneo.

El Toronto FC recibe a Club América en el BMO Field, en un duelo entre el vigente campeón de la MLS y el más ganador de la Liga MX. El cuadro canadiense fue el que eliminó de forma sorpresiva a Tigres, en tanto las Águilas sellaron su boleto a estas instancias tras imponerse al Tauro de Panamá.

MINUTO A MINUTO

Minuto 43: GOOOOOOOOOOOOOL de Toronto; Jozy Altidore le gana la espalda a Vargas, dispara y vence a Machesín

Minuto 41: ¡Cerca Ibargüen del segundo! Tiro cruzado que pasa de largo

Minuto 32: Disparo de Mateus Uribe que pasa cerca del arco rival

Minuto 30: Cecilio Domínguez la puso en el área y Michael Bradley corta el peligro

Minuto 29: Tarjeta amarilla para Jonathan Osorio de Toronto por una falta sobre Oribe Peralta

Minuto 28: Falta de Carlos Vargas sobre Michael Bradley

Minuto 26: Fuera de lugar de Cecilio Domínguez

Minuto 25: Tarjeta amarilla para Mateus Uribe de Club América

Minuto 20: GOOOOOOOOOOOL de América; Andrés Ibargüen empata la pizarra con una definición de diestra, no sin antes llevarse a dos defensas

Minuto 18: Tiro de Marky Delgado que sale por encima del arco de Marchesín

Minuto 14: Tarjeta amarilla para Sebastian Giovinco por una falta sobre Guido Rodríguez

Minuto 12: Falta de Marky Delgado sobre Oribe Peralta

Minuto 11: ¡Infracción de Ashtone Morgan a Paul Aguilar! El juez marca tiro libre

Minuto 8: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Toronto; Sebastian Giovinco abre la pizarra desde los 11 pasos

Giovinco puts it right down the middle for the early lead#TFCLive | #TORvAMEpic.twitter.com/3ohTsMxmmP