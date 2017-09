La Liga MX se llena de estrellas

Ciudad de México

A pesar de que ya inició el torneo Apertura 2017, el mercado de fichajes para extranjeros concluye este martes, por lo que los equipos se dieron a la tarea de buscar jugadores de renombre para armar bien a su equipo en la Liga MX, tal es el caso del chileno Matías Fernández, quien se estará uniendo a la plantilla de Necaxa; mientras que Tigres contratará al francés Timothée Kolodziejczak.

Matías Fernández

El mediocampista chileno fue anunciado por Necaxa como su nuevo refuerzo para el certamen que ya está en curso.

'Mati' inició su carrera profesional en el Unión La Calera, para después pasar a las filas del Colo Colo. Asimismo, Fernández formó parte de La Roja que alzó el trofeo de la Copa América en 2015.

Tras tener buenas actuaciones con su selección, Matías llegó al viejo continente, fichado por el Villarreal; para el 2009 fue contratado por el Sporting de Lisboa en Portugal, más tarde se unió a las filas del AC Milán para terminar en la Fiorentina de Italia.

Timothée Kolodziejczak

El defensa francés será el nuevo fichaje de Tigres y a pesar de que aún no se hace oficial, pues está por realizar sus pruebas médicas, es una de las contrataciones 'bomba' del Apertura 2017.

'Kolo', como mejor lo conocen, ha militado en equipos como el Olympique de Lyon, Niza, Sevilla (España), siendo el Borussia Mönchengladbach su último club.

Actualmente, 'Kolo' no ha tenido participación con la selección mayor de Francia, pero en la Sub 17 se ubicaron en la segunda posición del Campeonato Europeo 2008, mientras que en el 2009, él junto a sus compañero ganaron el título del Campeonato Europeo Sub 19.

Enner Valencia

El delantero ecuatoriano, procedente del Everton de Inglaterra, será el nuevo refuerzo de los Tigres de la UANL, actuales subcampeones de la Liga.

Valencia tendrá su segundo episodio en el futbol mexicano y lo ve como "revancha", luego de que perdiera la Final con Pachuca en 2014, además de haber terminado campeón de goleo con los Tuzos.

Se enfilará al cuadro felino en el ataque con André-Pierre Gignac, en busca de un nuevo campeonato.





Keisuke Honda

La sorpresa de los Tuzos del Pachuca vino con el anuncio de su nuevo refuerzo, Keisuke Honda, procedente del AC Milan, club con el que ganó una Supercopa italiana.

El equipo hidalguense selló a su nuevo refuerzo la madrugada de este viernes en Los Ángeles. Honda se integrará a los entrenamientos con el equipo a partir del 17 de julio.





Juan Pablo Carrizo

Monterrey también hizo lo suyo. Su fichaje 'bomba' es poco peculiar, pero con muy buen currículum. Juan Pablo Carrizo es un portero procedente del Inter de Milan y formado en River Plate.

Carrizo tiene fama de buen atajador, con buenos reflejos y suele ganar el mano a mano. Además, de joven fue delantero, por lo que sabe gambetear a los rivales, competencia en la meta para Hugo González, actual arquero de Monterrey.





Felipe Mora

El chileno llega a Cruz Azul en excelentes condiciones, quedó como máximo goleador y salió campeón con la Universidad de Chile, equipo en el que militaba antes de firmar con los celestes.

Felipe Mora ha sido de los fichajes que más se ha hablado, en gran parte porque en la escuadra azul jugará con algunos de sus compatriotas como Francisco Silva o Enzo Roco. El chileno será uno de los jugadores a seguir en el torneo.





Édgar Méndez

La última contratación de Cruz Azul fue una sorpresa para muchos, ya que anunciar a un ex merengue en la Liga MX no es de todos los días.

Edgar Méndez, formado en el Real Madrid, tuvo gran actuación en la última Copa del Rey con el Alavés, marcando cuatro anotaciones en seis partidos. Se espera que el mediocampista cubra el lugar que dejó Joao Rojas, pues domina muy bien el perfil derecho.