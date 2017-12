Se retira el mítico jugador checo Tomas Rosicky

Ciudad de México

Tomas Rosicky, ex capitán de la selección de República Checa, anunció el miércoles su retiro del fútbol.

El mediocampista de 37 años fue uno de los mejores futbolistas checos de las últimas décadas, que incluyó una etapa de 10 años con Arsenal en la liga Premier inglesa.

"No tengo ninguna lesión, es una decisión personal", dijo Rosicky. "Siento que ya no puedo hacer lo que me gustaría".

Tras irse de Arsenal, Rosicky firmó en 2016 un contrato por dos años con Sparta de Praga, el club con el que comenzó su carrera. El volante pasó de Sparta a Borussia Dortmund en 2001.

Rosicky se vio afectado por numerosas lesiones, y solo pudo jugar en 246 partidos con Arsenal.