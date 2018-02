No estoy orgulloso de aquel día: árbitro del ‘Escándalo de Stamford Bride’

Ciudad de México

El Barcelona y el Chelsea están por protagonizar una nueva eliminatoria directa en la Champions League, cuando se enfrenten en la fase de Octavos de Final de la edición 2017-2018 de este certamen.

Sin embargo, la historia entre estos clubes va más allá, concretamente en el año 2009, cuando los catalanes avanzaron a la Final tras una de las actuaciones arbitrales más polémicas en la Liga de Campeones de Europa, donde los ingleses reclamaron hasta cuatro penales claros que pudieron cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Tom Henning Ovrebo, árbitro central de aquel partido, recordó en una entrevista con el diario español Marca, cómo vivió aquel duelo y las consecuencias de su actuación, de la cual, dice, no se siente orgulloso.

"No, para nada. No fue mi mejor día, la verdad. Pero esos fallos los puede cometer un árbitro y a veces un jugador o un entrenador. Pero no, no puedo estar orgulloso de aquel día", dijo el ya retirado silbante.

El noruego reconoció que aquella noche cometió errores puntuales que pudieron haber definido el pase de los 'Blues' a la Final de aquella campaña.

"Por supuesto, y sí, fueron situaciones de manos. Esa discusión seguirá de forma eterna. Yo era el responsable de las decisiones que se tomaron y podemos discutir que, si hubiera tomado otras, quizá el Chelsea se habría clasificado para la Final", admitió.

De igual forma, recordó que aquella noche él y su cuerpo arbitral se vio obligado a cambiar su hotel debido a las amenazas de las que fueron objeto.

"Recuerdo que tuvimos que cambiar hasta de hotel y que había mucha gente hostil contra nosotros. Tuvimos que cuidarnos aquel día y el siguiente".

Finalmente, Tom dijo que ya no se dedica para nada al arbitraje, únicamente para dar consejos a quienes se los pidan; sostuvo que está orgulloso de su labor en las canchas, aunque sea recordada solo por este partido.

"Yo estoy orgulloso de haber tenido una larga carrera y haber estado en la élite europea un tiempo, y entre los mejores de mi país, al menos. Por eso, no se puede recordar mi carrera solo por ese partido".