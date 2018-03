Tigres vs. Toronto, en vivo, Concachampions:(0-0) MINUTO A MINUTO

El conjunto de Tigres disputará su pase a la Semifinal del torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando reciba al Toronto en la cancha del Estadio Universitario.

Cabe destacara que en el partido de ida, los dirigidos por Ricardo Ferretti perdieron 2-1 por lo que deberán buscar la victoria ante su afición y aseguró : Vamos a tomar las cosas con tranquilidad sin volvernos locos en nuestro estadio".

Por otra parte, el conjunto mexicano se encuentra en el lugar número cuarto de la tabla general de la Liga MX y se espera que salga con su cuadro titular.

Sigue las mejores acciones.

MINUTO A MINUTO

Minuto 40: Javier Aquino cae dentro del área pero el árbitro no marca penal.

Minuto 34: Javier Aquino dispara desde afuera del área de pierna derecha pero el balón se va desviado.

Minuto 30: Gignac cerca de abir el marcador, queda frente al portero, define de derecha pero Bobo reacciona con la pierna izquierda y se queda con el balón.

Minuto 24: Tigres cerca de abrir el marcador, la defensa de Toronto salva en la línea.

Minuto 21: Tigres toca el balón de lado a lado pero sigue sin llegar con peligro a la meta de Bono.

Minuto 15: Tigres mantiene la posesión del balón pero no pasa de 3/4 de cancha.

Minuto 8: Tigres mantiene la posesión del balón pero no llega a la portería de Toronto.

¡Arranca la primera parte en la cancha del Estadio Universitario!

ALENEACIONES

Once Tigres: Guzmán, Acosta, Juninho, Ayala, Torres Nilo, Carioca, Dueñas, Sosa, Aquino, Vargas, Gignac

Once Toronto: Bono, Zavaleta, Moor, Mavinga, Van der Wiel, Morrow, Bradley, Osorio, Delgado, Altidore, Giovingo

Matchday in Mexico 🇲🇽



Here’s our starting lineup vs. @TigresOficial in Leg 2 of the #SCCL2018 quarterfinals#TFCLive | #TIGvTORpic.twitter.com/7LznVmqXzv