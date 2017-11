Tigres primer semifinalista de la Liga MX

Ciudad de México

El Tigres se apuntó como el primer equipo que avanzó a las semifinales del Apertura 2017 al empatar este sábado 1-1 con el León, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final; 2-2 en el global.



Tras el empate en goles como visitante, Tigres se metió a la fase de cuatro por mejor posición en la clasificación en la que terminó segundo, mientras que el León fue séptimo.



El francés André-Pierre Gignac puso en ventaja al Tigres al anotar al minuto 20, pero el colombiano Andrés Mosquera le dio el empate al León al 25.



En el primer tiempo, Tigres fue mejor y dominó durante el primer tiempo, pero el León aprovechó la oportunidad que se le presentó para igualar.



El chileno Eduardo Vargas y el mexicano Jesús Dueñas probaron al portero de León, William Yarbrough, con sendos disparos desde afuera del área hasta que llegó el tanto de Gignac.



Javier Aquino sacó un tiro de esquina, por la izquierda, a segundo poste donde Gignac se quitó la marca de un defensa y remató con la cabeza, el balón picó en la cancha y entró pegado al poste derecho, inalcanzable para el portero del León, William Yarbrough.



Fue el decimoséptimo gol de Gignac en la fase de liguilla con el Tigres.



Además, el francés Gignac enfrentó a Yarbrough en dos ocasiones en mano a mano, al finalizar el primer tiempo y al iniciar el segundo, pero en ambas intentó superar por arriba al portero del León pero cruzó demasiado su disparo.



Por el León, el colombiano Andrés Andrade y el argentino Mauro Boselli remataron desde afuera del área, pero el portero de Tigres resolvió sin problemas.



El León sacó una falta desde la banda derecha sobre el chileno Juan Cornejo.



El balón fue hasta el área chica donde lo rechazó con la cabeza el defensa brasileño Juninho, pero el esférico pegó en el cuerpo de Mosquera, quedó a sus pies y de inmediato remató con la derecha, a unos pasos de la línea de meta, para superar al portero de Tigres, el argentino Nahuel Guzmán.



En el segundo tiempo, el Tigres asumió de inmediato el control del balón y llegó en varias ocasiones pero sus delanteros no estuvieron atinados, entre ellos, el chileno Vargas.



En la recta final del partido, el León tenía que arriesgar para anotar el segundo gol y avanzar, pero Tigres lo espero en su cancha y se defendió al máximo.



Una ofensiva el León pisó el área del Tigres y en esa jugada el argentino Mauro Boselli remató desde el centro del área, pero lo rechazó la defensa y en otra Fernando Navarro no logró rematar con la cabeza en el área.



Tigres respondió con un contragolpe del argentino Ismael Sosa, quien avanzó desde atrás de media cancha y al llegar al área disparó pero Yarbrough rechazó el balón.



En los minutos finales, el León intentó en varias ocasiones pero se quedó y aunque el Tigres intentó salir de su cancha, su principal objetivo fue defenderse y no perder ya que con el empate global avanzaba a la siguiente fase lo que finalmente consiguió.