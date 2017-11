La Jaiba Brava busca certificación para poder ascender

Ciudad de México

El Tampico Madero es sin duda uno de los clubes con más historia y tradición en el futbol mexicano, cuyo paso del tiempo ha tenido alegrías como un título de liga y también sinsabores como el hecho de permanecer prácticamente borrado del mapa.

Hoy, la Jaiba Brava busca volver a los primeros planos jugando en el Ascenso MX y en busca llevar su nombre, estadio y fiel afición de vuelta al glamur del máximo circuito del balompié nacional, pero para ello, antes deben cumplir ciertos requisitos que les permita la certificación y el derecho de codearse con los clubes de la Liga MX.

Javier San Román, presidente del equipo que actualmente se encuentra en los Cuartos de Final de la división de plata, asegura que su dirigencia trabaja en completar los requisitos faltantes para que el disputar una fiesta grande tenga el doble de satisfacción que el de únicamente ser campeón.

"No le resta sabor (no poder pelear por medio boleto al ascenso), porque uno se juega la historia, el orgullo y el cariño de la afición. Sin duda alguna sería mucho mejor tener el derecho a ascender, pero estamos trabajando para cumplir los requisitos que nos hacen falta para que a la brevedad tengamos ese derecho. Ascendiendo o no, vamos a luchar con todo por la historia que representa el equipo", dijo el directivo a La Afición.

Entre lo que específicamente deben afinar para poder pelear sin restricciones por un puesto en la Primera División, se encuentra el alumbrado del Estadio Tamaulipas y el embutacado del mismo; actualmente se encuentran en complementando las labores del complejo deportivo.

"En cuanto a la certificación que se pide, nos falta subir los luxes de las luces del estadio; tenemos alrededor de 400 y nos piden 800; necesitamos cumplir con las butacas. El complejo deportivo ya lo estamos gestionando, que puede ser una opción el de Altamira y con eso estar certificados para ascender", compartió.

DARÁN BATALLA EN LA LIGUILLA

Previo a la eliminatoria de Cuartos de Final que disputarán contra Mineros, San Román advierte de la peligrosidad del conjunto zacatecano, aunque confían en que la "excelente reacción" que el equipo mostró tras "9 fechas donde los resultados no se nos dieron", misma que les sirvió para cerrar la serie en casa como terceros de la tabla general, juegue también a su favor.

"Es un rival bastante complicadísimo, de Grupo Pachucha, con una directiva muy buena y honesta. Será durísimo, está muy buen armado y nos vamos a dar un buen tiro", presagió.

FENTANES NO SE MUEVE

Pase lo que pase en la eliminatoria del Apertura 2017, la directiva encabezada por Javier San Román, se encuentra satisfecha con el rendimiento del entrenador Eduardo Fentanes, quien tiene contrato vigente y con quien esperan seguir contando en un futuro.

"Queremos quedarnos con él, estamos muy contentos con la reacción del equipo, por los puntos que se hicieron, la calificación en la liguilla y solventado el tema del cociente. 'Lalo' Fentanes tiene contrato y estamos my contentos de que siga con nosotros, un técnico joven, moderno y muy estudioso, y estamos contentos de tenerlo con nosotros", finalizó.