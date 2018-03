Glenhis Hernández busca reivindicarse

Monterrey

La taekwondoín cubana, Glenhis Hernández, busca ser protagonista en este nuevo ciclo olímpico después de que en el anterior, por un error de indisciplina, fue sancionada por un año y ello cortó su buen ritmo competitivo que estaba mostrando rumbo a la meta final: los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a los cuales ya no pudo clasificar.

Después del quinto lugar en el los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la isleña se convirtió en campeona del mundo en la edición de Puebla 2013, lo cual la colocó en el top ten del ranking mundial en menos de 73 kilogramos. Sin embargo, el error se dio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, ya que en la premiación la cubana hizo una seña obscena mientras María Espinoza le levantaba la mano, y lo hizo para evidenciar su inconformidad con la marcación de los jueces.

Hernández perdió la final por marcador de 3-1 ante la taekwondoín mexicana y se tuvo que conformar con la medalla de plata.

"Eso le pasa a cualquier tipo de persona, que se equivoca, ahora estoy con otra mentalidad y de los errores se aprende, así que es una nueva vida para mí. Tras esa sanción me desvinculé del ciclo y ahora ya tengo mi clasificación a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y ahora en el México Open comencé mi preparación a esa justa, y con el enfoque de lograr más medallas en este ciclo", declaró Hernández.

La deportista se presentó al clasificatorio de Monterrey para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde consiguió su pase a Barranquilla en menos de 73 kilos sin la necesidad de competir, pero sí lo hizo en el México Open, donde se quedó con la medalla de oro y con 10 puntos, los cuales son muy valiosos para la taekwondoín, ya que no salen constantemente de su país para competir.

"Me siento muy bien por cumplir los objetivos que nos trazamos en Cuba. Esos 10 puntos ya me hacían mucha falta porque estaba desvinculada del ámbito competitivo. Ahora, la competencia más próxima que tendré serán los Juegos Centroamericanos, y a pesar de no tener recurso para salir más seguido, lo que sí tenemos es el deseo de triunfar", mencionó la cubana, quien está posicionada en el lugar 67 del ranking mundial.

"Realmente no estoy ubicada a como estaba acostumbrada, además Cuba no tiene las posibilidades de competir seriamente como en otros países, pero cada vez que tengamos la oportunidad de competir haremos lo mejor posible para obtener una medalla y puntos en el ranking", señaló la cubana.

Así Hernández continuará con su preparación en su país y espera tener otra oportunidad de salir a foguearse, en caso contrario seguirá el entrenamiento con lo que tiene a la mano.

"Me siento en perfectas condiciones entrenando desde Cuba y con las condiciones que hay allá y quiero darlo todo en Centroamericanos y aunque a veces no hay con quien pelear en Cuba, pero hacemos todo lo posible para mantenernos en nivel competitivo", señaló la atleta.

Otros resultados trascendentes que tiene la cubana en su carrera deportiva, es la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y el oro en el Abierto de Costa Rica 2014. Hernández compitió en el Mundial de Muju 2017 pero lo hizo sin mucha suerte ya que fue eliminada en la primera ronda.