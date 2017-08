Ciudad de México

Dorados mantiene el primer lugar de la tabla general tras el paso de la Jornada 7 del Ascenso MX, sitio que ocupa desde hace varias semanas.

Por su parte, Alebrijes se ubica por detrás de los sinaloenses con 12 puntos, dos menos de la cabecilla del actual torneo.

Leones Negros no han podido salir del sótano de la general, ya que no ha obtenido los resultados necesarios para poder sumar unidades. Asimismo, Atlante sigue sin convencer y desde hace tres fechas no ha encontrado la victoria.

Aquí te dejamos la tabla general tras el paso de la Jornada 7: