Piden la salida de Codesal

Ciudad de México

Por perder lo que consideran son privilegios ganados, por no estar de acuerdo con su forma de trabajar y sus teorías, los principales líderes de los colegiados en el país demandan la destitución del director del área técnica de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, Edgardo Codesal Méndez.

Encabezados por varios de los silbantes con gafete FIFA, como Roberto García Orozco, Francisco Chacón y el asistente José Luis Camargo, el grupo inconforme con Edgardo Codesal se reunirá este lunes con el presidente de la Comisión, Héctor González Iñárritu, para exponer las razones que los lleva a pedir la salida del ex silbante.

Cabe destacar que en noviembre del año 2015 fue justamente el mismo grupo de silbantes que ahora lo quiere remover de su cargo el que promovió el regreso de Codesal al arbitraje federado, luego de estar once años marginado por los escándalos del "espionaje telefónico", en el que también estuvo involucrado el ex silbante Felipe Ramos Rizo, ahora analista de ESPN. Pero con el paso del tiempo las diferencias con varios de estos nazarenos, desquebrajó la relación entre ambas partes, uno de los puntos que fracturó lo que parecía una fuerte y solidaria alianza, es cuando los veteranos del arbitraje mexicano se comenzaron a sentir desplazados por las nuevas generaciones impulsadas por el mismo Codesal.

Al interior del gremio arbitral es conocido el enfrentamiento que libran principalmente el mismo Edgardo y el asistente José Luis Camargo, el cual se desató ante la petición del colegiado de dejar de entrenar en las instalaciones de la Femexfut en Toluca, Estado de México, y hacerlo en la Ciudad de México.

Trascendió que el mismo Camargo también mostró su molestia, porque su trabajo era juzgado y calificado como el de cualquier otro colegiado, sin importar su jerarquía, ya que para quienes valoran sus actuaciones se tiene que ser equitativo y sus errores se los hicieron ver en los juegos Atlas-Veracruz o el de liguilla entre León y Xolos de Tijuana.

Otro de los silbantes que le tiene declara la guerra a sus directivos es Francisco Chacón, ya que considero que no se le cuido ni se le dieron ciertos privilegios cuando no registró el peso exacto, ni aprobó las pruebas físicas, y se le hicieron saber que la actual administración de la Comisión de Árbitros no lo pasaría por alto.

Los colegiados también expondrán a González Iñárritu sus inconformidades respecto a los trabajos que realizan con el área técnica, los cuales desde su perspectiva son aburridos, además de que sienten no cuentan con la instrucción adecuada, cuando hace dos años su forma de pensar y ver las cosas eran totalmente diferentes; entonces eran aliados indiscutibles de Codesal.

Se sabe que el gremio arbitral con todo este tipo de situaciones está dividido, porque hay quienes creen que aquellos que comandan la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA), solo piensan en beneficios personales y no en los grupales.

Además se tiene el dato de que hay varios silbantes que no acuden con frecuencia a los entrenamientos y por eso es que muchos han tenido que salir de circulación, debido a las lesiones su sufren con frecuencia.

Se acerca un nuevo sismo arbitral en México, y en la Femexfut están al acecho, porque en caso de que se vuelva amenazar con parar el torneo; entonces, entraría en acción el presidente Decio de María Serrano, quien espera que González Iñárritu logre calmar las cosas, en caso de lo contrario en un par de meses muchas cosas podrían volver a moverse gracias a este movimiento.

Miedo a los nuevos

El ingreso y proyección de nuevos silbantes también ha inquietado a los veteranos, ya que creen que esto les resta oportunidades de trabajo, y para protegerse demandan también un nuevo incremento en sus respectivos salarios, ya que de esta forma pueden compensar las pocas actuaciones que creen tendrán, y sobre todo cuando dejen de arbitrar.

En la Jornada 1 debutaron Alejandro Funk (León-Pachuca) y Adalid Maganda (Puebla-Monterrey), ambos con buenas actuaciones; son los dos prospectos más importantes del arbitraje hoy en día; Funk es de nacimiento argentino y naturalizado mexicano, llegó a la Primera División con 28 partidos del Ascenso Mx y seis de Copa MX. Adalid, con trayectoria más amplia, sumó 32 partidos del Ascenso y ocho de la Copa.