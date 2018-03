Seattle Sounders vs. Chivas, en vivo, Concachampions: MINUTO A MINUTO

El conjunto de Seattle Sounders recibe a Chivas en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la liga de Campeones de la Concacaf que se jugará en la cancha del Century Link Field.

El conjunto de Seattle llega en gran momento a este encuentro; pues es uno de los planteles más importantes en la Mejor League Soccer (MLS) ya que cuenta con jugadores de gran renombre como Clint Dempsey.

Mientras que el Rebaño no pasa por un buen momento de la Liga MX, viene de empatar ante América en el Clásico pero por otra parte en este torneo goleó al Cibao de República Dominicana para llegar a esta instancia.

MINUTO A MINUTO

¡Arranca el partido de Concachampions!

ALINEACIONES

Once Seattle Sounders: Frei, Marshall, Torres, Francis, McCrary, Roldan, Svensson, Bwana, Dempsey, Lodeiro, Bruin

Once Chivas: Rodolfo Cota, Alejandro Mayorga, Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Eduardo López, Alan Pulido, Jesús Godínez

PREVIA

