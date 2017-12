Santiago San Román, de jugador a presidente de Alebrijes

Ciudad de México

Santiago San Román, de 26 años, se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del futbol mexicano en levantar un título, luego de que Alebrijes fuera el campeón del Apertura 2017 en el Ascenso MX; sin embargo, él, anteriormente era futbolista profesional.

"Yo jugué tres años en Alebrijes y después de ahí estuve seis meses en Atlas, tuve poca participación, aunado a unos temas familiares decidí dejar de jugar para de una vez por todas ya tomar la responsabilidad", mencionó para La Afición.

Tras su corta trayectoria como futbolista profesional, Santiago tuvo uno de los retos más importantes de su vida, que era tomar las riendas de un equipo de la liga de plata.

"Fue muy complicado, pues a veces es más difícil estar en la liga de ascenso, por el tema físico, por todo lo que se corre, porque se pega mañana, porque se juega la vida, por eso es complicado, pero nosotros estábamos muy seguros de lo que hacíamos desde que hicimos toda la planeación para este equipo", explicó San Román sobre sus inicios con la escuadra oaxaqueña.

Santiago no olvida que su hermano Javier fue el encargado de darle solidez al proyecto y por ello fue más fácil que él pudiera llevar las riendas del club.

"No voy a dejar de decirlo, tengo que agradecer mucho la gestión que hizo mi hermano Javier San Román, él fue el que empezó este proyecto y que puso unas bases muy sólidas, después de eso, fue un poquito más fácil para mí, porque las bases estaban muy bien puestas y lo que nosotros hicimos sólo fueron unos cambios significativos y eso fue lo que nos impulsó ahora si que a conseguir lo que tanto habíamos querido", expresó el presidente de Alebrijes.

Por su parte, Alebrijes se ha caracterizado por darle un toque extra al club, donde han buscado que su afición no solo se identifique con los colores de la playera, sino que han buscado impulsar la cultura oaxaqueña.

"Nos pareció que nosotros debíamos darle un reconocimiento a la gente y lograr ir al estadio nuestro sea más que una experiencia, que no nada más es ir a ver 90 minutos de futbol, ir a ver a su equipo y listo; entonces si le podríamos dar un valor agregado cuando vayan a nuestros partidos es excelente".

Y no solo lo han plasmado en la tipografía de los uniformes o con su estadio que representa el juego de pelota, sino que también han jugador con una base de mexicanos, además de alinear al argentino Rodrigo Noya; sin embargo, San Román lo califica como un compatriota más, pues lleva años viviendo y desarrollándose profesionalmente en nuestro país

"En cuanto a lo deportivo, alineamos con puros jugadores formados en México, que si bien Noya es argentino, lleva 16 años viviendo en México, venía con nosotros desde Segunda División, después fue a Mérida, luego a Veracruz. Ahora regresa con nosotros y a nosotros nos gusta jugar con mexicanos, con jóvenes; nuestro técnico también es uno de los jóvenes y esa confianza que tenemos por los mexicanos nos ha dado resultado", dijo.

Asimismo, el presidente de 26 años se mostró orgulloso de su director técnico, pues en tan poco tiempo logró uno de los objetivos, y aunque muchos no le hubieran dado la oportunidad por la corta experiencia que tiene en el banquillo, San Román aseguró que ellos no están peleados con ello.

"Porque nosotros creemos que la experiencia no tiene que ver con la edad, sino con la capacidad, vimos en él, él talento que nos podía llevar a conseguir lo que hoy tenemos y estamos muy cerca, estamos a 180 minutos de lograr el mayor objetivo".

"Hay técnicos como Michel Leaño de Zacatepec, que hizo un gran trabajo, como Diego Ramírez en Dorados, como Ricardo Ratas en Correcaminos, Eduardo Fentanes que en el Atlante con muy poco hizo mucho, y que ahora en Tampico Madero levantó de manera espectacular; entonces esa es la muestra clara de que hay mucho talento en México, pero hay que darles la confianza"

Su próximo gran reto con Alebrijes

Oaxaca no está dentro del listado de equipos que pueden subir a Primera División, porque aún le faltan requisitos que pide la Federación; sin embargo, San Román mencionó que "estamos en contacto con un grupo de dueños en el Ascenso que ya estamos trabajando muy serios y también estamos en contacto con las autoridades de la Liga para primero cumplir con lo que nos hace falta, que en realidad son tres mil butacas para que nos puedan abrir la ventana".

Ellos cuentan con "toda la estructura organizacional, tenemos las fuerzas básicas totalmente cubiertas, no tenemos ni un solo adeudo, no hemos tenido ni una sola controversia, nos hemos manejado por una línea muy clara y muy transparente. Ahora esperamos la muy buena voluntad de las autoridades para que nos abran esa posibilidad".

Una ayuda de mexicano a mexicano

Los sismos del pasado mes de septiembre azotaron en el Estado de Oaxaca, siendo uno de los lugares más afectados, pero la directiva de Alebrijes no los abandonó; pues previo a estos, ya había una campaña para apoyar a su gente, con la que se han sentido muy identificados.

"Nuestros apoyos no han parado, de hecho nosotros empezamos nuestra campaña de responsabilidad social, se llama Alebrijes por Oaxaca, justo antes de los sismos, no es que nosotros a partir de los sismos que nosotros hayamos reaccionado, no, a partir de los sismos nosotros lidiamos un poquito con lo que estábamos siendo, que era ir a hospitales, visitar casas hogar, para volcarnos y donar las taquillas, donar víveres, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos conscientes del papel que jugamos y lo vamos a seguro haciendo", aseguró Santiago.

Tras tener dos sismos en un mismo mes, se vieron en la necesidad de ayudar más a los damnificados y en su honor hicieron varias campañas durante los partidos del Ascenso MX.

¡Gran gesto de @AlebrijesOaxaca! 👏



Portarán en uniformes el nombre 18 municipios de Oaxaca afectados por el sismohttps://t.co/tAzkPTXp4kpic.twitter.com/j5tFqBbGWA — La Afición (@laaficion) 30 de septiembre de 2017

"En los sismos nos vimos en la necesidad de impulsar más nuestro estado, nuestros números tienen una tipografía de las pirámides de Mitlán, después hicimos el tema de poner el nombre de los municipios más dañados en el partido contra el Atlante. Nosotros estamos tratando de empatar un poco la cultura con futbol", finalizó.