Investidos al Salón de la Fama destacan el futbol mexicano

Pachuca

Previo a la Ceremonia de Investidura de los 11 nuevos miembros del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, los jugadores del balompié nacional e internacional, Jorge Valdano, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Ignacio Calderón y Guillermo Sepúlveda, expresaron su sentir por ser galardonados en este año con este gran honor.

Los cinco investidos coincidieron que el futbol es una gran parte de la cultura popular en todo el mundo y que se les haya reconocido por sus trayectorias deportivas de toda una vida.

"Es un honor ser reconocido, soy muy partidario de la memoria, Pachuca también y es un club muy especial al que no se le puede decir que no y cuando me dijeron que tendría este honor sabía que debía estar aquí", declaró Jorge Valdano, el único galardonado internacional en la conferencia.

Igualmente el ex campeón mundial argentino señaló que México tiene una especial valía para su vida tanto personal como deportiva, recordando cuando logró la corona de 1986 con la selección de Argentina, así como malos recuerdos como cuando cayó en un helicóptero en territorio mexicano.

En cuanto al futbol a pesar de que considera a la Liga Española como la mejor del mundo, reconoció qué hay equipos que son muy grandes en el balompié mexicano y no debido al número de campeonatos con los que cuenten sino por el apoyo que tiene por parte de la afición y de la gente.

"Los equipos los hace grandes la gente, hay clubes que indiscutiblemente tienen un apoyo masivo en un país futbolero. Una gran liga tiene que ver con cierta uniformidad en un campeonato, me parece saludable que muchos equipos aspiran al título. El único defecto de la Liga donde se juega el mejor fútbol del mundo (la española) es que ya solamente buscamos quién es Real Madrid o Barcelona, no hay más", detalló.

En el tema del desempeño que se espera de la selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018, el campeón mundialista en 1986 consideró que ambas selecciones tienen sus puntos a favor y día figuras dentro de la cancha, "la diferencia fundamental de la Argentina del 86 es que sólo tuvo un entrenador, esta tuvo tres entrenadores y varios presidentes de la AFA, en lo demás son parecidos porque les costó trabajo clasificarse, tenían problemas en el juego y tuvieron un genio adentro nosotros a Maradona y ahora ellos a Messi, ahora espero que tengan una transformación como la de nosotros. Teniendo a Messi dentro no hay que quedarse corto en los sueños".

Por otra parte el investido mexicano, Ramón Ramírez, opinó que los jugadores mexicanos han logrado evolucionar a lo largo de los años y han mostrado un crecimiento futbolístico debido a las nuevas posibilidades de lograr a equipos europeas y con ello incrementar el nivel de los clubes y del mismo futbol nacional y de la selección mayor y si desempeño en las justas mundialistas.

"Muchas veces nos hemos visto al interior de nosotros y hemos dejado de ver el crecimiento de otras selecciones, eso preocupa por creer que sólo nosotros hemos crecido y los demás no, pero en Concacaf muchos han emigrado al fútbol europeo y así crecen y se desarrollan. Mexico está con una de sus mejores generaciones de la historia y puede cambiar el rumbo en mundiales. Se debe invertir en fuerzas básicas no solo como futbolistas sino para poder integrarse en cualquier parte del mundo ya que cuando emigren podrá darle un levantón a la selección", expresó.