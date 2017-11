"Estoy feliz de vuelta en casa": Ronaldinho

Querértaro





La estancia de Ronaldinho en Querétaro fue inolvidable para el brasileño, que este sábado volverá a sentir el calor de la que fuera su afición, cuando salte al campo del estadio La Corregidora como capitán del equipo del continente americano. "Me hacen sentir feliz, me siento en casa de nuevo", dijo un emotivo Dinho en la conferencia previa al Partido Por la Paz. "Aquí viví momentos increíbles, inolvidables", remató.





Lo recaudado en la taquilla será donado para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre y por ello, el brasileño comentó sentirse satisfecho: "El resultado en la cancha no importa, lo que vale es la causa que ahora nos tiene aquí; me encanta la idea de cooperar con México, que me dio mucho". El atacante encabezará a un plantel que también conforma su hermano, Roberto de Assis y otras estrellas mexicanas, como Alberto García Aspe y Francisco Fonseca.





Dinho no solo habló de su pasado en Gallos Blancos, fue más allá. El carioca recordó un amargo recuerdo que vivió en la cancha del estadio Azteca, en la final de la Copa Confederaciones de 1999, cuando Brasil sucumbió ante el local: "Me dio mucho aprendizaje, me ayudó a madurar el mo haber obtenido ese título, aunque también dolió. He vivido de todo un poco en este país, pero casi siempre he disfrutado mi estancia aquí".





Cuestionado sobre el pase de Brasil a la Copa del Mundo y las aspiraciones del Scratch du Oro, el astro comentó que: "Hicieron un gran papel en la clasificación y se espera mucho de ellos; deseo que tengan un gran Mundial, que se olviden de las presiones. Confío en Neymar y todos los muchachos", señaló el antiguo '10'.





El capitán del equipo rival, del combinado europeo, será Carles Puyol, quien también fue compañero de Dinho en el Barcelona. Complacido y comprometido, así dijo sentirse el ex zaguero con el encuentro por la paz: "Es una gran causa y siempre trato de atender este tipo de llamados. Me gusta mucho México y espero colaborar de buena manera. Agradezco a quienes me invitaron".





Carles, voz autorizada para hablar del Barcelona, de la selección española y de la actualidad política de Cataluña, lanzó breves comentarios sobre cada situación: "Los veo fuertes con Valverde, son líderes y seguirán así; espero que la selección haga un buen papel, tienen mucho talento justo ahora; solo espero que los políticos estén a la altur y hagan su trabajo".

