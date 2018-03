La Roma tacha como “un error” el fichaje de Héctor Moreno

Ciudad de México

Héctor Moreno vivió uno de sus peores momentos como jugador de Europa al fichar como defensa de la Roma de Italia, club al que dejó hace poco más de un mes y que hoy asegura, en voz de su director deportivo, que su fichaje fue "un error".

"Aprendí muchas cosas de mis errores, he hecho muchas cosas pero tenía la capacidad de entender dónde me he equivocad; por ejemplo, Héctor Moreno", dijo el directivo español a Roma Radio.

El central oriundo de Culiacán, Sinaloa, fue contratado por el conjunto italiano después de mostrar grandes cualidades en el PSV de Holanda; sin embargo nunca encontró regularidad y terminó recalando en la Real Sociedad de España sobre el cierre del último mercado de invierno.