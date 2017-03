Roberto García y José Luis Camargo, los árbitros detrás del paro

Ciudad de México

La Asociación Mexicana de Árbitros determinó no pitar la fecha 10 del Clausura 2017 en México, por lo que la Federación Mexicana de Futbol se vio obligada a suspender los partidos, sin embargo los dirigentes del movimiento que exige respeto al gremio tienen nombre y apellido: Roberto García y José Luis Camargo.

Roberto García Orozco nació en la Ciudad de México el 24 de octubre de 1974, por lo que actualmente tiene 42 años.

Debutó en primera división el 3 de mayo de 2003 en el Toluca vs. Guadalajara, es árbitro central y tiene gafete FIFA, además de ser el Presidente de la Asociación Mexicana de Árbitros.

En la actual temporada ha estado en la cancha 15 vecesm 13 como juez central y dos más como cuarto árbitro, según la página de la Liga Mx, sin embargo, García Orozco no iba a pitar más en la presente campaña, toda vez que no pasó las pruebas físicas y no habrá más en lo que resta del certamen.

Además, el nazareno es uno de los que se ha pronunciado a favor del uso de la tecnología en el balompié nacional.

Por su parte, José Luis Camargo es árbitro asistente y nació el 25 de septiembre de 1972; ocupa el cargo de Gerente Administrativo en la AMA.

Camargo debutó en un Toluca vs. Guadalajara en 1997.

Actualmente ha aparecido en ocho cotejos, todos como auxiliar uno.

Este silbante fue señalado por Edgardo Codesal, ex director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, como el principal traidor y uno de los hombres que pidió su cabeza, pues a los árbitros se les exigía que asistieran a las capacitaciones realizadas en Toluca y muchos de ellos se negaban.

Además se ha visto envuelto en la polémica por llamar “muerto” en 2012 a Osvaldo Martínez cuando jugaba con el Atlante.