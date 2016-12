Las 'joyitas' de La Volpe y ‘Tuca’ previo a la Final

Ciudad de México

Ricardo La Volpe y Ricardo 'Tuca' Ferretti se verán en la serie por el título del Torneo Apertura 2016 entre las Águilas del América y los Tigres UANL, Final inédita en Navidad que tendrá a un par de personajes siempre polémicos y recordados por sus 'joyitas' a la hora de responder a los cuestionamientos de la prensa.

Aquí sus frases más explosivas rumbo a la Final del A16:

LA VOLPE 'EL BOMBERO'

"Llegué como bombero, había que apagar los incendios" – La Volpe sobre su relevo a Ignacio Ambriz.

"Es Jorge (Vergara), qué quieres que te diga; el día que quiera (lo resolvemos), de hombre a hombre" – La Volpe tras la eliminación de América ante Chivas en la 'semi' de Copa MX.

"Nos robaron el partido; así como dicen muchas veces que ayudaron al América; ahora, digan que ayudaron al Guadalajara" – La Volpe tras la eliminación ante Chivas en Copa MX.

"No es una cuestión mía, yo lo declaré de que en diciembre me sentaré a ver si sigo o no sigo" – La Volpe sobre su continuidad en América tras la Final.

FERRETTI 'EL TUCA'

"Ay, Miguelito, ¿por qué eres tan hociconcito?" – 'Tuca' sobre 'Piojo' tras la victoria de Tigres sobre Xolos.

"Creo que en México, el que no se sepa una de Juan Gabriel..." – 'Tuca' tras la muerte del cantautor mexicano.

"Llega un jugador y todos los días entrena; se baña, se peina y ahí nos vemos. Pero, de repente, te metes al vestidor y está en el espejo 15 minutos acomodándose el pelo, no sé cómo hacen para ponerlo paradito" – 'Tuca' sobre Alan Pulido cuando recordó su paso por Tigres.

"Espero que no suceda el próximo año, con una semana se puede resolver esta situación, con una jornada doble, así de sencillo; si no lo quieren tomar así los que deciden, yo no puedo decir nada" – 'Tuca' sobre la Final navideña que paró 20 días tras la semifinal.