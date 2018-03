“Hay que copiarle a los campeones, no a los perdedores”, La Volpe

Guadalajara

A menos de tres meses del Mundial, Ricardo La Volpe volvió a hablar de la selección mexicana y lo hizo frente a jóvenes entrenadores que buscan ganarse un sitio en el futbol nacional.

El Bigotón se dio tiempo de hablar sobre las rotaciones de Juan Carlos Osorio y señaló que hay que seguirle el paso los campeones, no a perdedores.

“Lo primero que hable es que yo copio de los campeones, no puedo copiar del que es perdedor. Si todos miraban al Barcelona, era porque es un equipo protagonista, jugaba bien y ganaba y hoy expliqué que el 4-3-3 del Barcelona lo volvió a poner en vigencia, no es un invento. Ya lo hacía Menotti en el 78 cuando salió campeón del mundo. La diferencia es Busquet y Gallego, Kempes hacía esos movimientos que hace Iniesta, el que lo volvió a poner en vigencia fue a Guardiola y veo a Alemania como trabaja y siempre juegan los mismos jugadores, veo a España que siempre juegan los mismos jugadores, entonces veo a Brasil que desde que lo agarró Tite juegan los mismos jugadores y lo que deben hacer ustedes los periodistas, es hacer una rueda de prensa de por qué México es diferente a los demás, nosotros vamos a jugar diferente porque vamos a salir campeones del mundo, vamos a dar un ejemplo al mundo”.

¿Rafa debe estar en la selección por ese liderazgo?

“No me gusta opinar porque se pregunta en doble sentido, para hacer polémica... quiero que el futbol mexicano crezca y haga un buen papel en el mundial. Yo lo sufrí cuando fui a Argentina y me decían si vienes de dirigir en México”.

La Volpe señaló que un jugador con jerarquía es el `Pibe´ Valderrama, quien también ha criticado las rotaciones de Osorio y señaló que los jugadores nacionales deben exigir explicaciones.

“Es una cuestión de los propios jugadores, de su manera de pensar yo creo que en el mundo siempre se ve el capitán y el sub, y todo lo que se habla de afuera debe ser aceptado por ellos. Los líderes son los que se reúnen con el técnico y le hacen las preguntas, yo escuchaba a Valderrama, en sus redes de si él metía dos goles el sábado, porque no jugaba el martes y Valderrama es un líder de la selección colombiana. Los líderes deben existir, Oribe Peralta debe ser un líder, me imagino, Hernández, el mismo Herrera, considero que el jugador acepta todo, no reclama”.

La Volpe agregó que lo que le hace falta al Tri es continuidad y de nueva cuenta puso como ejemplo a Alemania.

“Todos estamos preocupados por ese partido ante Alemania, díganle a la gente que ese técnico (Low) está ahí desde 2006 al lado de Klinsmann, eso debe saber la gente, que damos ventajas por no tener una continuidad en el trabajo, por no tener una programación, pero mañana no falta el tonto que te critica y como tengo Twitter veo al que critica y digo pobrecito si éste no brilló nunca”.

¿Te sientes fuera del futbol?

“Yo en la vida me propuse metas, salí de la clase media baja, no de la baja, baja, porque mi papá hizo un esfuerzo por ponerme en colegios de curas, cuando quise ser contador, le dije que sería jugador y que sería el número uno y como arquero la voy a romper, no me creía, como todos los papás, pero me incentivó más y me dio más fuerzas. De Banfield pase a San Lorenzo, un grande, cuatro años en un proceso de selección con Menotti, no fui titular, pero la medalla de campeón del mundo, no dice ni titular ni suplente, dice campeón del mundo. Como técnico me falta algo y me lo dio América que era ir a un Mundial de Clubes, si me dicen qué me queda, en México como techo, muy poco”.

