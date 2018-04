Resultados de WrestleMania 34; Lesnar retuvo el título ante Reigns

Ciudad de México

La WWE vivió su máxima fiesta con la celebración de WrestleMania 34, donde el público colmó las gradas y el campo del Mercedez-Benz Superdome de Nueva Orleans para atestiguar una épica batalla entre Brock Lesnar y Roman Reigns, la cual dejó al también peleador de MMA como campeón defensor del título de la empresa.

Aquí te dejamos algunos de los resultados más importantes de la noche.

En la Battle Royal, Matt Hardy se impuso con la ayuda de Bray Wyatt a Baron Corbin; la versión femenina de esta contienda fue todo para Naomi, quien fue superior a Natalya, Sasha Banks, Bayley y Liv Morgan.

El título del peso crucero de la WWE quedó en manos de Cedric Alexander, quien derrotó a Mustafa Ali en un combate lleno de emociones.

El invicto de Asuka culminó gracias al poder de Charlotte Flair, quien se alzó con el cinturón femenino de la marca SmackDown; en cuanto al título de RAW, Nia Jax no tuvo piedad de Alexa Bliss.

Randy Orton no pudo hacerse con el título de los Estados Unidos tras caer junto a Rusev, y Bobby Roode ante el campeón Jinder Mahal.

Ronda Rousey, ex peleadora de la UFC, tuvo su debut en WrestleMania 34 en una lucha de parejas donde hizo equipo con Kurt Angle, quienes derrotaron al siempre poderoso Triple H y su esposa Stephanie McMahon.





Otro de los grandes combates de la noche lo protagonizaron las leyendas John Cena y el Undertaker, en el cual se impuso el 'Enterrador' aprovechando un descuido del creador del 'You can't see me'.





El campeonato de parejas fue para la dupla de los Bludgeon Brothers, quienes fueron mucha pieza para sus rivales The New Day y The Usos.

Daniel Brayan y su acalamado regreso a los encorados de la WWE fue otro de los momentos más emotivos, quien junto a Shane McMahon vencieron plácidamente a Kevin Owens y Sami Zayn.

Ya en la fase final del evento, AJ Styles sufrió para derrotar al japonés Shinsuke Nakamura, quien ante la frustración de la derrota, no dudó en atacar al vencedor Styles.