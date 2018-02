Existen pláticas para que Atlante regrese a CdMx: Horacio de la Vega

Ciudad de México

Luego de que Atlante se mudara a Cancún, Quintana Roo en el Apertura 2007, el conjunto no ha tenido un buen funcionamiento tanto que descendió y no ha podido volver al máximo circuito de nuestro país; Horacio de la Vega director general del Instituto del Deporte, incrementa las esperanzas de los aficionados azulgranas de la Ciudad de México.

De la Vega en entrevista para Mediotiempo, aseguró que hay un interés real por parte del Atlante de volver: "Sí hubo acercamientos y sí está esa opción. Ya no me meto en temas de la Liga como tal y los equipos que tienen que aprobar y firmar una autorización para poder regresar a un equipo".

Del mismo modo, afirmó que no hay nada concreto: "Son cosas que se tocaron muy superficialmente, había inversiones que no estamos en condiciones de realizar, así como la búsqueda de un espacio, hay muchas consideraciones que tenemos que ver, un equipo como el Atlante con las características que te marca la propia liga o la FMF con respecto a los estadios, pues no hay muchos espacios".

Cabe recordar que los Potros sumaron su cuarto descenso en el 2014 y hasta el momento continúan en el circuito de plata.

Ya se cumplió más de una década que se su despidió de la cancha del Azteca y existen rumores que el equipo podría ser adquirido por un grupo de inversionistas para que regrese a la CdMx.

Por otra parte, habló sobre el terreno para construir el estadio de la Máquina: "Seguimos en bastante comunicación, nunca hemos claudicado en esa tarea, hay que recodar que la última decisión siempre radica en la directiva de Cruz Azul, ellos son los que deciden si quieren seguir adelante o no con este proyecto. Se siguen conversando opciones, cuestiones técnicas, espacios que se pusieron a disposición, algunos han tenido problemáticas políticas otras la temporalidad no ha ayudado. Sin embargo, hasta que el cuerpo del Cruz Azul no nos diga 'no más, nos queremos quedar en el Estadio Azteca', es totalmente válido, es elección del equipo".

Asimismo, destacó que lo único que busca es ayudar a no perder la tradición de un equipo como ya pasó en otros deportes.

"Así como podemos decir lo que ha pasado con el béisbol que se han ido algunos equipos, en la parte del futbol no queremos que se diga que nosotros no hicimos un esfuerzo con la intensión de que permanezcan aquí", concluyó.

Para finalizar, Xochimilco Venustiano Carranza e Iztacalco siguen siendo una opción para la nueva casa Celeste. De la Vega descartó la zona de Santa Fe como algo viable.