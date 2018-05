Reglamento aclara que no habrá ascenso: Liga MX

Ciudad de México

La Liga MX fue clara al asegurar que, al no cumplir con los requisitos en tiempo y forma, ni Alebrijes de Oaxaca ni Cafetaleros de Tapachula podrán ascender al máximo circuito, por lo que la final que disputarán será meramente por un estímulo económico.

A través de un comunicado, la Liga MX/Ascenso MX informó que los criterios para subir de categoría fueron aprobados por la asamblea de clubes el pasado 22 de mayo de 2017, lo cual fue informado y ratificado por la propia instancia en la liga de plata.

Asimismo, informaron que dicho reglamento con los requisitos se encuentra publicado en las páginas oficiales desde el 30 de mayo del año pasado, por lo que todos los equipos estaban enterados de dicho proceso para ascender.

Es por ello que “nada del Sistema de Competencia, ni de las condiciones para el ascenso y descenso han sido modificados en absoluto, siendo el Reglamento vigente el único que establece las normas que habrán de aplicarse en la presente temporada”.

Al término del la final del Ascenso en el Clausura 2018, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aclaró que Alebrijes y Cafetaleros no tienen derecho de luchar por el lugar que dejaron los Lobos BUAP en el máximo circuito al no cumplir con esta certificación, por lo que, en caso de que los licántropos no paguen los 120 millones de pesos para mantenerse, la Primera División podría jugarse la próxima temporada con 17 equipos.