Refuerzos que sirven de relleno

Ciudad de México

El Clausura 2017 tiene más de veinte días de que comenzó, y aún así, los registros siguen abiertos para que los clubes incrementen su nómina y las variantes para sus entrenadores. Sin embargo, son en elementos extranjeros en quienes recargan sus esperanzas... A lo largo de las últimas tres semanas, siete futbolistas han arribado de último minuto a la Liga Mx; sin pretemporada, con el tiempo apremiando y escasa posibilidad de mostrar su calidad, inician otra etapa profesional.



Está comprobado que esta práctica no funciona, que los jugadores en cuestión llegan saturados, con pocas posibilidades de triunfar; los ejemplos abundan cuando se trata de enumerar este tipo de situaciones: hace unos meses, Érick Torres, quien militaba en el Houston Dynamo, aceptó una propuesta de Cruz Azul, y se incorporó ya iniciado el Apertura 2015, pero el resultado no fue el deseado. La falta de pretemporada complicó su adaptación, al igual que una lesión.



Así, varios casos, pero de cualquier modo, esto se sigue repitiendo. Apenas ayer, Pumas, mediante el portal de la Liga Mx, dio a conocer que el argentino Franco Faría ya formaba parte del plantel del primer equipo; proveniente de Unión de Sunchales, una especie de Tercera División, el volante reportaría con el conjunto del Pedregal. Se desconoce cuál será proceder y a partir de cuándo, el conjunto contará con él.



Como Faría, días antes, la directiva de Tigres oficializó la compra de Luis Advíncula, un lateral derecho de origen peruano, que proviene del Newell's Old Boys de Argentina. este el foráneo número 13 de la plantilla que dirige Ricardo Ferretti. En el equipo abundan, además de la mexicana, otras siete nacionalidades, y de momento, se dice que Eduardo Vargas, ariete chileno, podría arribar a las filas de los felinos.



Pese a que América se ha distinguido a lo largo de los últimos años a fichar de manera seria, anticiparse incluso a los cierres de torneos, para traer a sus elementos, en este Clausura 2017, el juvenil Gerson Torres, un volante ofensivo de Costa Rica, arribó apenas hace una semana y con la mira puesta en llenarle el ojo a Ricardo La Volpe, pues su destino inicial es pertenecer a la Sub 20, y una vez cumplido el trámite en el equipo filial, ascender al escuadrón principal. Su contratación está supeditada al rendimiento que demuestre.



También apenas hace unos días, Chiapas dio a conocer el traspaso de Marcelo Estigarribia, un mediocampista paraguayo de 29 años de edad, con recorrido por el futbol europeo, cuyo cartel vino a menos en los recientes años; el guaraní pasó por varias escuadras de la Serie A, entre ellas, la Juventus de Turín, antes de recalar en Tuxtla Gutiérrez. De última hora, apareció en la selva, y con el desconcierto de si tendrá participación con Sergio Bueno.



Como este, refuerzos atípicos, exóticos, de igual forma, aparecieron en el Atlas. el ghanés Clifford Aboagye llegó libre al seno rojinegro, pero tardó en acoplarse. A partir de la segunda jornada ha tenido actividad con el cuadro de José Guadalupe Cruz. De momento suma 78 minutos y dos apariciones, pero poco se sabe de sus reales condiciones sobre el terreno de juego... Tiene 21 años, y previamente había militado en el futbol de España e Italia.



Cierran este grupo Jorge Pereyra, un atacante argentino que ya iniciada la competencia fichó con el León de Javier Torrente; previamente, Claudio Pérez, también ariete pampero, fue presentado con el Puebla. Los augurios no pueden ser los mejores, pero esta situación parece no finalizar aquí, al contrario, es un fenómeno creciente dentro del balompié nacional.



¡ADIÓS, ANDY!

En las últimas horas del jueves, se oficializó la salida de Andy Delort de Tigres; el francés luego de menos de un semestre en Monterrey, abandona al cuadro del Tuca, para regresar a Francia, con el Toulouse. El delantero es el fiel ejemplo de lo antes mencionado: llegó tarde a la pretemporada anterior, no se aclimató al ritmo de juego de la plantilla, su aporte fue mínimo y abandonó, tras poco tiempo, la disciplina de los del Norte.





Tabla (1)

LOS CASOS MÁS RECIENTES



NOMBRE POSICIÓN PAÍS EQUIPO

Clifford Aboagye Medio Ghana Atlas

Marcelo Estigarribia Medio Paraguay Chiapas

Franco Faría Medio Argentina Pumas

Luis Advíncula Defensa Perú Tigres

Gerson Torres Medio Costa Rica América

Jorge Pereyra Delantero Argentina León

Claudio Pérez Delantero Argentina Puebla