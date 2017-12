Carlos Vela se despide de la Real Sociedad con gol y triunfo

Ciudad de México

Carlos Vela puso punto final a su historia como jugador de la Real Sociedad, lo hizo como tal vez no imaginó que pudiera haber sido, anotando el último gol en la goleada de los Txuri-Urdin 3-1 ante el Sevilla en el campo de Anoeta, mismo que despidió entre coros y aplausos al delantero mexicano, quien a partir del 2018 jugará en la MLS de Estados Unidos.

Carlos ingresó hasta el minuto 78 del encuentro, cuando su ahora ex equipo acababa de irse al frente con un tanto de Zubeldía.

Parecía que escasos 15 minutos no serían suficientes para que el ex futbolista del Arsenal tuviera oportunidad de anotar un último tanto con los donostiarras, pero no fue así. Al minuto 90, a minutos del final del juego, la ' Hiena' recibió una diagonal en el área y solo la empujó para decretar el 3-1 definitivo.

Al término del juego, sus compañeros lo sacaron del campo entre brazos, lo lanzaron por los aires al tiempo en que San Sebastián entero coreaba su nombre en las gradas.