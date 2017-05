No hay favoritos en esta Final: Rafael Puente

Culiacán

Rafael Puente del Río cree que no hay un claro favorito para esta Final por el ascenso, ya que ambos equipos demostraron el por qué llegaron hasta esa instancia, en un torneo muy competitivo.

“En la paridad que se encontró en el torneo, confirmas que un equipo que hizo 26 puntos no pudo acceder a la liguilla, cuando hay equipos en Primera que con 24 pueden o están disputando el título. Con esa paridad que existe en el torneo y con el buen nivel de Dorados, que logró acceder hasta las Semifinales en este torneo y el nuestro que fuimos campeones, no me aventuro a dar un favorito”, declaró el timonel de Lobos BUAP.

Además, el ex jugador comentó que este partido, con la gran competencia que hubo y el carácter ofensivo que presentan las dos escuadras, el más beneficiado como en los últimos encuentros, serán los aficionados.

Asimismo, Rafa Puente aseguró que tanto él como su club están jugando algo grande, pues a pesar de haber vivido un campeonato, “me supo muy poco, puedo decir que a nada, porque nosotros éramos consciente de que nos permitía acceder al siguiente partido; es decir, lo veíamos como una semifinal, con todo y que te entregan un trofeo que te acredita como campeón del Clausura”.

Por ese motivo, los universitarios buscarán apelar a ese juego que tanto los ha caracterizado en este certamen y que los llevó a coronarse como el monarca del Ascenso MX.

“Hoy más que nunca tenemos que respetar ese modelo, y hoy ese modelo tiene que ver con el atrevimiento, con la intensidad, buscar el arco contrario, a mi entender, con toda justicia nos trajimos en la ida una ventaja y estamos convencidos que la mejor forma de conservar una ventaja siempre será intentando ampliar”, declaró.

Respecto al rival, Rafa hizo énfasis que él lejos de tratar de ver las debilidades, prefiere señalar las virtudes que tiene cada uno de los elementos de su plantilla, debido a que es más importante analizar las áreas de oportunidad que tienen.

“En lo personal, yo siempre seré mucho más de enaltecer las virtudes de mi equipo, que preocuparme de las fortalezas que tiene el rival, el cual respetamos, al cual ya analizamos a fondo, sabiendo cuáles son áreas de oportunidad para nosotros, cuáles son las debilidades de ellos, que nosotros podemos capitalizar, pero siempre antepondré el funcionamiento de mis dirigidos; por ende, no resalto el análisis individual del rival”.

Por último, el estratega de Lobos aseguró que saldrá con su plantilla titular con la que saltó a la cancha en el partido de ida, aunque César Cercado aún es duda para jugar la vuelta en el Estadio Banorte, donde está seguro que pueden lograr el pase a la Liga MX.

“En este momento sería precipitado porque necesito evaluar el estado físico de alguno de mis futbolistas que desafortunadamente salió lesionado el partido anterior, hablo de César Cercado, si es elegible para jugar hasta mañana lo sabremos, con base a alguna prueba que le tenemos que hacer, los demás, repetimos el once con el cual iniciamos en la ida”, concluyó.