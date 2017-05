Le cerraron la puerta en América a Rafael Puente

Ciudad de México

Rafael Puente ya podrá saborear la Primera División, el entrenador de Lobos BUAP batalló mucho para alcanzar un sueño, lo pudo conseguir el fin de semana. No cabe de felicidad; sobre todo, cuando muchas puertas se le cerraron, una de ellas la de América, que le impidió llegar al club en septiembre del año pasado como uno de los auxiliares de Ricardo La Volpe, quien fue relevo de Ignacio Ambriz.

Hace cinco años, cuando las Águilas pasaban un momento crítico, Puente consiguió una cita con el mismo Emilio Azcárraga, ahí le presentó un proyecto ambicioso, todo quedó en el tintero, pero esa situación fue la que se tergiversó y le generó ciertos problemas.

En entrevista con Univisión, Puente del Río explicó lo que ocurrió: "conseguí una cita con Emilio Azcárraga, y me senté frente a él y le llevé un proyecto, en ese proyecto yo hablaba de toda una estructura, de todo un organigrama, de perfiles de todos los puestos, y en la parte de la dirección técnica yo proponía una terna de entrenadores, uno era Marcelo Bielsa, quien en ese momento era entrenador del Athletic de Bilbao, y era difícil que pudiera venir al América; el otro era José Guadalupe Cruz, en ese momento técnico de Jaguares, quien pertenecía a TV Azteca y era complicado que pudiera venir, y el otro era Miguel Herrera, un técnico que tenía, a mi entender, una propuesta y una idea futbolística que correspondía a lo que la historia del América demanda".

Añadió que esa propuesta "se la platico a Emilio y resultó atractiva la opción de Miguel Herrera y quedó como una plática, le entregué el proyecto, lo dejé en sus manos, me puse a sus órdenes y le hice saber mis ganas de poder colaborar en el proyecto, de poder estar dentro de él y ahí quedó, y después decidieron nombrar a Ricardo Peláez; al mismo Ricardo le hablé y le pedí una oportunidad para, en conjunto con él, laborar dentro del equipo; no se me dio porque él tenía su grupo de trabajo, lo cual es comprensible y después ellos apostaron por Miguel Herrera como técnico".

Fue ahí cuando a decir de Rafa Puente vinieron las confusiones porque se llegó a decir que él se había atribuido la llegada del 'Piojo' a las Águilas para el Clausura 2012.

"Decir que yo llevé a Miguel Herrera al América de mi boca nunca va a salir porque eso es un pecado mortal que nunca voy a cometer, que lo propuse y lo puse en la mesa a Emilio Azcárraga como un candidato sí, sí lo hice; que yo decidí que él fuera no, porque yo no trabajaba ahí y no tenía ese poder ni esa facultad. Después de ahí la historia se empezó a alterar y se empezaron a manejar distintas versiones, eso me genera problemas, problemas que tiempo después no me permitieron, y lo digo con toda claridad, ese problema y ese comentario o esa reunión con Emilio a mí me impidió poder trabajar de auxiliar de Ricardo La Volpe en esta gestión que estuvo en el América, porque Ricardo La Volpe me invitó a trabajar como auxiliar en esta en este último pasó que tuvo en América, y la directiva no estuvo de acuerdo en que yo formara parte del proyecto y no le permitieron que yo pudiera integrarme al cuerpo técnico", contó el entrenador que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el máximo circuito.