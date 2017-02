Asociación de Jugadores estará lista en un par de meses

Guadalajara

El tema sigue dando de qué hablar. De hecho, hace apenas unas semanas se dio la primera reunión entre capitanes y subcapitanes del Ascenso MX y la Primera División. La Asociación de Jugadores es un hecho.

El hombre a cargo, el defensa y capitán de la selección, Rafael Márquez, reveló que en un estimado de dos a tres meses podrá dar a conocer detalles más concretos si las cosas marchan como hasta hoy.

“Ya pude reunirme con algunos de los capitanes tanto de Liga MX como del Ascenso, quedaron muy contentos con el proyecto, sigue en borrador, ya pudimos hablar con las autoridades de la Federación, están también contentos, es algo que tenemos que hacer en conjunto, porque en esto tenemos que poner parte tanto jugadores, como directivos para armarlo y no sea algo que nosotros llegamos y queremos sino que también sea de aquella parte para llegar a un diálogo constructivo y armar todo esto, va muy bien estamos en tiempos muy probables en que dos o tres meses se pueda dar esto”.

Recalcó que no se trata de una pelea en contra de directivos que mandan en el fútbol mexicano, ni de una revolución del gremio de futbolistas, simplemente se quiere abogar por los derechos de éstos que por años se han dejado en el olvido.

“Esto es hacerlo pacíficamente, en conjunto, no es el hacer una revolución, o ‘hacer aquí’ y ‘quiero esto y lo haremos porque quiero’, no, esto es algo que debemos hacer en conjunto y pacíficamente, es como lo quiero y creo que una cosa importante es que estoy yo al frente y me lo he ganado a pulso por lo que he logrado, los jugadores que tienen un poco de miedo me respetan y soy ejemplo para ellos, eso hace que tengan confianza. Del otro lado, también muchos dueños me conocen como soy y eso también da pie a que haya ese diálogo directo para hacer esto en conjunto, porque nos perjudicaríamos ambos si no nos ponemos de acuerdo, eso no nos conviene ni a ellos ni a nosotros”, finalizó.

AR