Márquez pide a la Federación mano dura ante los violentos

El defensa Rafael Márquez, rompió el silencio sobre los recientes brotes de violencia en los estadios del futbol mexicano, pidiendo mano dura a la Federación Mexicana de Futbol para quienes resulten responsables de esta situación.

Aprovechando la oportunidad en un evento de su fundación en conjunto con el Barcelona, el central dijo que en el caso específico de lo que pasó en Veracruz, cada uno de los involucrados debe aceptar su parte de culpa.

“Desafortunadamente en semanas pasadas se vivió algo importante de violencia, se armó una telenovela entre los equipos involucrados, creo que no está en los valores que como persona he tratado que la fundación se desenvuelva igual. Sería importante tener un poco de consciencia, tener un poco de valores para aceptar que quienes estuvieron involucrados se equivocaron, aceptar culpas y la Federación debe poner mano dura en esas cosas y no esperar algo más grave que tengamos que lamentar”.

Señaló que se debe marcar un precedente con cuestiones así y evitar que se llegue a extremos como lo que sucede en Sudamérica, en donde las barras han adquirido un desafortunado protagonismo.

“Es una llamada de atención para todos, para que hagamos consciencia y evitar lo que pasó en Veracruz, este deporte al final que sea más familiar y que tampoco estemos tratando de copiar lo que pasa en Sudamérica con más violencia, allá si hay muertos y no queremos llegar a esa circunstancias, señalar a los que están queriendo tomar ese poder en las barras y dejarlos fuera, estoy en contra de la violencia en los estadios”, finalizó.

