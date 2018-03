¿Qué necesita Cruz Azul para calificar a la Liguilla?

Ciudad de México

Cruz Azul he entrado en fase crítica, otra vez. La caída inesperada contra Querétaro ha dejado al conjunto de Pedro Caxinha con muy poco margen de error para llegar a la Liguilla; es más, hoy por hoy es más factible que La Máquina no llegue a la fase final –sería la séptima en estos cuatro años– a que cumpla el objetivo de calificar.

Aunque en el funcionamiento Cruz Azul ha tenido una leve mejoría, los resultados siguen siendo muy malos y luego de diez partidos apenas tienen ocho unidades, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. En estos momentos su productividad es del 26 por ciento, y la posición que ocupa en la clasificación general es la 15.

Con la inercia que arrastra el equipo, que apenas ha rescatado dos puntos de los últimos 15 disputados, en dos o tres jornadas ya podría estar sin ninguna posibilidad de llegar a la fase final, pues por lo general el octavo clasificado requiere de 24 a 26 unidades para estar en la llamada fiesta grande.

En este último tramo del campeonato, a La Máquina le quedan cuatro juegos como local –dos de manera consecutiva–, así como tres visitas. De estos 21 puntos, al menos tendrá que sumar de 16 a 18 para intentar colarse entre los mejores ocho del certamen, de lo contrario sumará un nuevo fracaso.

SOLO UNA VEZ REMONTÓ

La tarea no es nada fácil para Cruz Azul. En las 16 ocasiones se ha quedado fuera de la Liguilla en torneos cortos, solo en una tenía un peor rendimiento que en el actual campeonato, en las otras los números no eran tan malos, pero aún así no le alcanzó para meterse a la fase final.

En el Apertura 2004, el equipo –que en ese entonces dirigía Luis Fernando Tena– apenas sumaba siete puntos después de 10 jornadas y al final concluyó con 16 unidades, en el penúltimo lugar de la competición. Hay que señalar que Cruz Azul cesó al Flaco después de la Jornada 10 y dejó como interino a José Luis Zaldívar, quien no pudo levantar al equipo

Sin embargo, un semestre antes (Clausura 2014), La Máquina había aplicado la misma fórmula, con un resultado diferente; hasta la Jornada 10, el equipo apenas tenía ocho puntos (igual que ahora), pero vino el cambio de entrenador, pues la directiva despidió a Enrique Meza y trajo a Tena. El Flaco sumó al final 23 unidades y como en ese entonces el sistema era por grupos, al conjunto celeste le alcanzó para ser segundo lugar de su sector e ir a un repechaje frente a Pachuca. Los celestes se impusieron y entraron a la Liguilla, llegando hasta las semifinales.

Ésta ha sido la única ocasión en la que Cruz Azul logró meterse a una Liguilla luego de tener una primera mitad de torneo muy mala. Aunque hay que precisar que el formato de grupos le favoreció, pues le tocó estar en un sector muy flojo; además, en esos años la Liga era de 20 equipos, por lo que tuvo dos partidos más para sumar unidades, algo con lo que no contará en esta ocasión.

Hubo otros torneos en los que La Máquina casi tenía el doble de unidades que ahorita, pero al final se quedó fuera de la fase final. Por ejemplo, en el Bicentenario 2010 llevaba 17 puntos luego de 10 jornadas; en el Verano 2002 y Clausura 2015 tenía 16 unidades; en el Invierno 1996, Verano 2001 y Clausura 2016 llevaba 15 unidades, pero un mal cierre provocó que se quedará sin Liguilla.

De esta manera, la estadística al menos señala que cuando Cruz Azul tiene un mal arranque –como el de ahora– en la mayoría de las ocasiones terminó pagándolo al no poder disputar el título de Liga.

CAIXINHA YA LO HIZO

Pedro Caxinha no es ajeno a una situación como la que está pasando con Cruz Azul. En el Clausura 2015, justo en el torneo que fue campeón con Santos, tuvo una arranque muy flojo, llegando a la Jornada 10 con apenas 11 unidades (tres más de las que tiene ahora); sin embargo, después de haber caído ante Pumas en ese fecha, el conjunto lagunero tuvo un levantón muy evidente y logró sumar 14 de los 21 puntos que le quedaban en juego, solo perdió una vez más y empató dos partidos, los otros cuatro los ganó.

Ahora, con Cruz Azul necesitará al menos de una victoria más en lugar de un empate o una derrota para lograr un regreso como el que tuvo hace tres años con Santos. Eso sí, un torneo antes Caixinha no logró la calificación a pesar de llegar a la Jornada 10 con 15 unidades; luego, en el Apertura 2015, renunció al haber sumado tres puntos en sus primeros cinco juegos.

En síntesis, La Máquina tiene muy poco margen de error, a lo mucho podrá dejar entre tres y cuatro puntos en el camino, pero más ya representaría su eliminación en este Clausura 2018.