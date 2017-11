Pumas y Atlante, de mandones a ridículos en 10 años

Ciudad de México

El 9 de diciembre de 2007, Atlante y Pumas jugaban el partido de vuelta de la Final de la Liga MX en el Estadio Andrés Quintana Roo, donde los Potros de Hierro obtuvieron su último título de Primera División; sin embargo, a casi 10 años de haber peleado por el título, la situación de ambos equipos es totalmente opuesta.



En aquel certamen, los universitarios contaban con 24 puntos, 11 más que en este Apertura 2017; mientras que los azulgranas hicieron más del doble, ya que tenían 33 unidades y en el Ascenso MX sólo lograron hacer 11.

Tras obtener estos puntos, tanto los del Pedregal como los Potros de Hierro calificaron a la liguilla en el segundo lugar del grupo A y B, respectivamente.

Los Pumas durante el actual torneo sufrieron el cese de dos técnicos tras no darse los resultados que se necesitaban, el primero fue Francisco Palencia, después sería Sergio Egea, quien fue sustituido por David Patiño, el hasta ahora estratega.

Pese a los cambios en el banquillo, los del Pedregal también sufrieron en el terreno de juego con jugadores que se quedaron sólo en promesas, pues elementos como Joffre Guerrón, Mauro Formica y Marcelo Díaz no fueron fundamentales en el equipo. En el caso del delantero chileno Nicolás Castillo, las lesiones lo marginaron de ser el referente en el eje de ataque, aunque era el que mejor se mostraba cuando tenía minutos en la cancha.

Por su parte, la historia del Atlante cambió desde el Clausura 2014, campaña en la que descendió al ser el último en la tabla de cociente; a pesar de ello, durante su llegada a la liga de plata, los azulgranas siempre eran de los equipos que peleaban por el título. En su regreso al Ascenso MX (Apertura 2014) fue eliminado por Necaxa en Cuartos de Final.

Para el Clausura 2015 no obtienen grandes resultados y se quedan fuera de la fiesta grande al ocupar el decimosegundo sitio de la general. Al finalizar ese año futbolistico, Eduardo Fentanes es nombrado como el nuevo técnico de los atlantistas, un estratega con poca experiencia; sin embargo en las cuatro temporadas que dirigió al equipo, los metió a la liguilla en tres ocasiones, dos de ellas llegando hasta la estancia final, donde cayeron contra FC Juárez (Apertura 2015) y Dorados (Apertura 2016).

Pero en estos 3 años y medio que han tenido los 'Prietitos' en el Ascenso MX, no habían sido el sotaneros de la tabla y ahora en este Apertura 2017, aunque se contó con el estratega Raúl Gutiérrez, campeón mundialista con la Sub 17, el Atlante no pudo levantar y fue destituido por la directiva, llegando Eduardo Rergis, quien tampoco obtuvo los puntos para colocarlos en un mejor sitio; aunque estarán peleando contra Pachuca por el pase a la Final de Copa MX.

Ahora, a casi 10 años de aquella gran final de la Liga MX, Pumas y Atlante llegarán al próximo certamen con la mentalidad puesta en mejorar para poder estar nuevamente en los primeros lugares, pero sobre todo, los azulgranas querrán conquistar el título que los lleve de vuelta al máximo circuito.