Pumas vs. América, en vivo, Clausura 2018, Liga MX: MINUTO A MINUTO

Ciudad Universitaria recibe uno de los duelos más atractivos de este Clausura 2018, el Clásico Capitalino, donde América visitará a un Pumas que se encuentra como el líder de la general.

A pesar de que en los últimos torneos, las Águilas se han sido superiores a los auriazules, las cosas cambian para este torneo, ya que los dirigidos por David Patiño cambiaron de chip y han mostrado que tienen la calidad para pelear de tú a tú los tres puntos a sus rivales.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES

Pumas: Alfredo Saldívar, Josecarlos Van Rankin, Alejandro Arribas, Luis Quintana, Luis Fuentes, David Cabrera, Marcelo Díaz, Jesús Gallardo, Mauro Formica, Matías Alustiza y Nicolás Castillo.

América: Agustín Marchesín, Carlos Vargas, Edson Álvarez, Víctor Aguilera, Bruno Valdez, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Cecilio Domínguez, Renato Ibarra, Henry Martín y Oribe Peralta.

Previa:

